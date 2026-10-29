Асен Василев: Радев предизвика дипломатически скандал в Румъния заради думите си за кораба

Премиерът Румен Радев предизвика дипломатически скандал в Румъния с изказването си за нов ударен кораб, защото румънците идентифицирали откъде идва атаката.

Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред bTV.

Темата за атаките срещу търговски кораби в Черно море бе коментирана от премиера на откриването на Софийския икономически форум по-рано тази седмица. Тогава той обясни, че тактиката на България да не назовава Русия като автор на нападенията е правилна - след като Румъния посочила Русия за агресор, последвали още атаки в румънското морско пространство, а след като нашата страна мълчи, в нашето не. Изявлението му бе преди най-новия атака с потъналия край Калиакра контейнеровоз "Контшип Джет".

"Това, което направи: да каже, че кораб бил ударен, защото румънците били идентифицирали откъде идва заплахата, и се опитали да спрат дрона преди да удари кораба, в Румъния предизвика огромен дипломатически скандал", заяви Василев. И изрази притеснение, че не е ясно как ще продължи съвместната работа на двете страни по осигуряване на сигурността в морето.

Преди Радев да дойде на власт имаше 0 кораба, ударени от дронове, а само през последния месец атакуваните кораба станаха 5, категоричен бе Василев.

"Контшип Джет" бе под флага на Либерия, плавал е от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния. Дълъг е 160 м, широк е 25 и има товароподемност от 18 108 метрични тона. Рано тази сутрин стана ясно, че той е потънал.

18-те членове на екипажа му са спасени успешно при съвместна операция на транспортното, военното министерство и МВР. 14 от моряците са филипинци, а 4-ма - украинци.

На фона и на този случай военният министър Димитър Стоянов обсъди с румънския и турския си колега как трите страни да пазят сигурността в морето и да осигурят свободата на корабоплаването. Постигнато е съгласие за създаване на механизъм за координация, който да включва регулярни консултации и обмен на информация, обяви Стоянов. С декларация бяха осъдени атаките срещу търговски кораби в Черно море и бе отправен призив за прекратяването им.

Тристранната среща бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния. На 23 октомври пък товарният кораб "Хорив" бе ударен на 13 морски мили край Констанца. Стана ясно, че преобърнатият кораб е навлязъл в български води и дрейфа към брега.

„Атаките се случиха. Първата беше в 12 часа, последвана от още два удара с надводните дронове срещу контейнеровоза", обясни командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Трите удара са нанесени на около 17 морски мили източно от нос Калиакра, в прилежащата зона на България, извън териториалното море.

Не е имало възможност дроновете да бъдат прихванати, категоричен бе командирът на ВМС.

Вчера бе съобщено, че поне 20 са плаващите контейнери. А на контейнеровоза, е имало литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти, съобщиха снощи от екоминистерството. При извършени огледи в района на инцидента не са били открити нефтени петна, а проверките ще продължат и днес.

Информацията за приближаващите дронове е получена от френски морски патрулен самолет „Атлантик", който наблюдавал морските пространства в Черно море. Първоначално били забелязани два безекипажни катера на около 30 морски мили източно от нос Калиакра, а впоследствие бил засечен и трети – на разстояние около 50 морски мили.

"Не знам защо премиерът реши, че няма да се вдигат цените на природния газ и сметките за ток и парно, като КЕВР е независим регулатор. До момента какво са направили - изпратили са писма на всички бизнеси в България, че програмата за компенсациите, която всеки месец имаше таван на цената на тока и се даваше над тавана компенсация, сега ще работи от септември до 30 юни догодина така: фирмите ще си плащат на борсовата цена без да получават месечните компенсации и след юни, ако има пари във въпросния фонд, ще получат компенсация, като не може да се каже предварително в какъв размер", коментира той скока на цените на газа.

Според него правителството оставя фирмите на пазара без никакви компенсации.

"Цената на тока на пазара сега е двойна на това, което е била по това време през 2022 г. Всичко това ще го платим с по-високи цени. Като се вдигне цената на електроенергията, цената на баничките няма как да остане същата", заяви лидерът на ПП.

"При тези цени на газа и на електроенергията, фондът (с отчисления от енергийните дружества) въобще не разполага със средства в такъв размер, така че да компенсира и битовите, и бизнес потребители, т.е. или бизнесът, или хората, или и двете няма да бъдат компенсирани в размера, в който трябва да бъдат компенсирани. Това са поредните лъжи на Радев", каза още той.

"Буквално преди минути ЕК каза, че лъже по повод неговото изказване, че преговарял за пенсиите, майчинските и т.н. и се опитвал да ги запази. ЕК казва днес в изявление, че България сама решава как да разпределя разходите в Бюджет 2027. Т.е. Радев излъга, че преговаря с ЕК за пенсии и майчински. Те казват – ние нямаме никакво отношение към това", коментира Василев.