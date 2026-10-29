Стара Загора има първи тотомилионер, спечели над 1,55 млн. евро

Историческа печалба превърна участник от Стара Загора в първия тото милионер на града. В днешния тираж № 85 на Тото 2 – 6/42 на Спорт Тото на ДП „Български спортен тотализатор" той спечели джакпота от 1 552 121 евро, а с допълнителните си печалби достигна общо 1 555 062 евро.

Големият успех идва с абонамент за два тиража и система за съкратено записване № 124 с девет числа, известна като „Чешка система". Освен джакпота участникът печели още две петици, две четворки и четири тройки, които увеличават крайната сума.

Шестте числа на късмета са 2, 3, 7, 11, 23 и 41. С тях старозагорецът печели втория по големина джакпот в историята на Тото 2 – 6/42 и се нарежда сред най-големите печеливши в историята на Български спортен тотализатор.

С този успех България вече има 154 тото милионери, а заралията е четвъртият за 2026 г. Екипът на Български спортен тотализатор му пожелава да използва спечеленото отговорно и с удоволствие, за да превърне големия си късмет в нови възможности и сбъднати мечти.

В следващия тираж № 86, който ще се проведе в неделя, прогнозният джакпот в Тото 2 – 6/42 ще достигне 270 000 евро. В Тото 2 – 6/49 прогнозата е за 5 830 000 евро, а в Тото 2 – Зодиак - до 1 500 000 евро.