Пуснаха под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Апелативният съд в Бургас отмени решението на Окръжния съд и пусна под домашен арест кметовете от ДПС на Сунгурларе Димитър Гавазов и на Белица Радослав Ревански. Двамата са обвинени в участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние, свързан с обществени поръчки. Ревански и Гавазов бяха задържани на 20 и 21 октомври при спецакция на ГДБОП и ДАНС и обжалваха решието на Окръжният съд с искане да бъдат пуснати под паримна гаранцзи или напълно освободени..

Пред съда днес кметът Димитър Гавазов отрече да е участвал в договорик за какмито й да е общестевни поръчки.

"Чувствам се като политически дисидент на диктаторски режим. Не съм престъпник". Така пък кметът на Белица Радослав Ревански се обърна към магистратите преди да се произнесат по искането им за освобождаване. И разкри, че още през август го предупредили за ареста му. В замяна да го оставят на свобода поискали да се разграничи от лидера на ДПС Делян Пеевски, но отказал.

Ревански твърди, че предупрежденеието дошло от човек, заемащ висок държавен пост, но не разкри името му. Според него лично вътрешният министър Иван Демерджиев настоявал за аресат му.

В подкрепа на тезата си за политическа поръчка пред съда Ревански припомни, че още на 22 октомври преди Окръжният съд в Бургас да се произнесе дали остават в ареста началникът на Бургаския затвор е изпратил писма, че двамата кметове могат да гласуват зад решетките. Въпорсът беше повдигнат от депутата Калин Стоянов и защитата на обвиняемвите с искане да се изяснят нещата около хронологията.

Апелативният прокурор Красимира Кателиева поиска съдът да потвърди най-тежките мерки за неотклонение на двамата кметове "задържане под стража". Според нея имало достатъчмно събрани доказателства за участието им в престъпен сговор с цел търговия с влияние, което те отрекоха. По това досъдебно поизводство е облвиняем и облрастният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, но той е под домашен арест заради претърпяна сърдечна операция.

Прокурор Кателиева заяви, че ако Ревански и Гавазов бъдат освободени, имало опасност да повлияят на свидетели. Имало такива , които били заплашвани от Гавазов, а от Ремваннски изпитвали страх. Тя бе категоричмна, че обвинението срещу двамата може да стане по-тежко възоснова на постъпващите нови доказателства.

В момента се рарзследва и ремонта на старчмески дом в Сунгурларе, за който според Икономичмеска полиция в Бурпгас от облщината са изплатени 3,5 млн. лв. преди да бъде изпълнен и по който още се ралоти в момента.

"Преди магистратите да решат дали да ги оставят в аерста пред съдеблната палата в Бурпгас се събраха стотици техни привърженици. Сред тях бе и депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.

"Всички тук сме се събрали, за да подкрепим Радослав Ревански и Димитър Гавазов в този труден за тях, но и за всички нас момент. Тук сме, за да им покажем, че те не са сами. Тук сме, за да се противопоставим на това, което се случва през последните месеци – тази тежка форма и демонстрация на сила от страна на управляващите спрямо кметове и симпатизанти на ДПС. Всички виждаме огромната тенденциозност, която има в техните действия", заяви Стоянов.