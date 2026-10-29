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Глобиха работник, блъснал с електрокар друг служител в складова база на голяма верига в Пловдивско

Мая Вакрилова

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Клектрокар Снимка: Наташа Манева

Нанесъл на пострадалия средна телесна повреда

С 511 евро глоба се размина работник в складовата база на голяма търговска верига край Стряма, блъснал друг служител с електрокар.

Случката е от 30 август 2024 г. Тогава при управлението на високоповдигача шофьорът ударил другия служител и му нанесъл средна телесна повреда. Пострадалият получил увреждане на дясното ахилесово сухожилие, което е наложило операция и обездвижване на крака. Движенията на десния му крак били трайно затруднени за период от над 30 дни.

Изправен пред Районния съд в Пловдив водачът признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата. Според съда инцидентът е станал заради немарливо изпълнение на служебните му задължения. При управлението на електрокара шофьорът не е спазил правилата за безопасност на работното място. Той е нарушил изискванията за безопасна работа с машината, включително правилото да се поддържа безопасно разстояние от поне 0,5 или 1 метър при преминаване покрай хора и различни съоръжения.

Клектрокар

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