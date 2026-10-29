Мечка нахлу в къща за гости край Градешките минерални бани

Огромна мечка тази вечер нахлу в къща за гости край Градешките минерални бани в района на Кресна. Собствениците са изпаднали в паника и са позвънили на телефон 112 за помощ.

"Преди коло 22 ч. дойде, разби прозореца на заведението, и влезе вътре. Бяхме заедно с мъжа ми и двама клиенти. Беше буквално на метър от нас, изпаднахме в паника, викахме, но тя не си тръгна".

Това каза собственичката на къщата за гости. Прилошало и на нея и на съпругът ѝ Митко, и са повикали линейка. В къщата пристигнал полицаи и един горски, а жената била откарана до дома ѝ в Кресна.

След като се събрали повече хора, мечката си тръгнала. Полицаят също се е прибрал и обещал, че утре сутринта ще се върне на място и ще опише щетите.

Само преди минути обаче, голямата мечка се е върнала за втори път.

"В момента съм се затворил в колата и гледам как троши всичко, драска на прозореца, изпочупи в двора всички шезлонги, и напъва пак да влезе. Не знам какво ще правим", разказа собственикът на обекта Димитър Петров пред наш репортер. Пробвали да я прогонят с пиратки, но тя не се изплашила.

Преди близо месец те са подали сигнал до всички институции, че в района е забелязана мечка, но твърдят, че никой не обърнал внимание. Снощи е било първото "посещение" на дивото животно в къщата.

Строшила е прозорец, влязла е в кухнята и е откъртила вентилацията. Имало е клиенти на втория етаж, които са чули шума, слезли са, видяли са я, и тя си е тръгнала.