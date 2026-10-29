Кой спечели дебата - претеглят четирима умни наблюдатели

Веднага след края на дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров потърсихме социолози и коментатори с различни убеждения да оценят кой е победителят.

В един такъв дебат всеки отбор си представя, че неговия човек е спечелил, но е достатъчно е да се видят реакциите на инфлуенсърите на ПП-ДБ, каза социологът Първан Симеонов от агенция "Мяра" - още преди час и половина бяха доста критични към представянето на Андрей Гюров.

Първан Симеонов Снимка: СТОПКАДЪР BTV Струва ми се, че Илияна Йотова бе по-уверена, и като присъствие, и като излъчване задаваше тона на дебата. Просто тя плува в свои води в този дебат. Прилича ми на онзи дебат назад в годините в който Велко Вълканов тотално победи Желю Желев и реакцията на СДС бе, че Желев просто е бил прекалено възпитан, смята Първан Симеонов.

Румяна Коларова КАДЪР: NOVA NEWS Няма победител в този дебат, защото според мен всеки говореше на своята публика, каза политологът проф. Румяна Коларова. Сблъсъкът между Андрей Гюров и Илиана Йотова беше много личен. Двамата се фокусираха върху детайли, за които зрителите не получиха достатъчно информация. Двамата знаеха за какво си говорят, но зрителят - не. Илиана Йотова беше сменила визията си. Само накрая й пролича умората и напрежението. Андрей Гюров беше лаконичен и му липсваха думи. Докато Илияна Йотова беше многословна, не й стигаше времето и надвишаваше лимита.

Йотова наблегна няколко пъти на това, че е била патрон на Андрей Гюров. Няколко пъти подчерта, че благодарение на нея той е стигнал толкова високо място в политиката. Двамата не можаха да дадат отговор как ще бъде защитена България след потопените от дронове кораби в Черно море. И двамата са били във властта - Йотова показа вещина в работата с документи, докато Гюров не беше достатъчно подготвен, е изводът на проф. Коларова.

Комуникационният експерт Диана Дамянова Беше малко като дебат между учителка по френски и ученик, който е в четвърти клас. Йотова размаза Гюров, каза комуникационния експерт Диана Дамянова. И се обоснова - всичко си беше абсолютно как можех да го предвидя, с изключение на това, че тя е много по-обиграна, много по-убедена, много по-информирана, много по-професионална. Според нея обаче дебатът няма да окаже въздействие върху крайния резултат. "Защото това не беше гладиаторска битка, която би могла да вдъхнови масите. По принцип такива дебати в България, ако не стигне до ръкопашен бой, не оказват влияние", каза още Дамянова.