Корабът "Хорив" остава стърчащ край Шабла, пак ще пробват да го потопят

Корабът "Хорив" остава стърчащ в района на Шабла. Кърмовата му част е потънала, но носът му стърчи над водата. Очаква се днес флотът пак да опита да го потопи, пише maritime.bg.

Кърмата на кораба е потънала на около 70 метра. Ако времето се подобри днес, корветът "Решителни" ще се насочи към кораба, за да довърши потопяването му.

Решението на армията е корабът, който бе ударен от дрон на 23 октомври край Констанца, да бъде взривен и потопен. Това се налага заради опасността той да стигне опасно близо до брега, както и за да гарантира безопасността на плаващите кораби в Черно море.

Нефторудовозът беше атакуван от морски дрон камикадзе на 23 октомври край бреговете на Констанца. Корабът бе полупотопен, дрейфаше свободно на юг и е без екипаж и светлини, което представляваше навигационна опасност за останалите плавателни съдове.