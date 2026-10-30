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Стоянка Балова: Изпратихме нови указания за машинното гласуване преди балотажа

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Говорителката на ЦИК Стоянка Балова Снимка: Георги Палейков

Централната избирателна комисия е изпратила нови указания за машинното гласуване до общините и районните комисии преди балотажа. 

Това каза говорителката на ЦИК Стоянка Балова в предаването "Денят започва" по БНТ. 

Тя обясни, че в изборния ден е имало случаи на прекъснат процес при гласуването, при които вотът на избиратели не е бил записан на флаш паметта, въпреки че е имало издадена частична разписка. Сред най-честите причини за това е било преждевременното изваждане на картата. 

„Указанията са да не се дърпа разписката по-рано, преди да се чуе звуковият сигнал, тъй като това също е предпоставка за незавършване на процеса докрай и записване на гласа", обясни Балова. 

Общо 31 машини са имали проблеми на първия тур. От ЦИК уточниха, че съгласно договора с изпълнителя повредите трябва да бъдат отстранени в рамките на седмицата преди балотажа. За неизползваните машини няма да бъде извършено плащане.

Проблеми е имало и на места с липса на паравани. От ЦИК са дали указания как да бъде осигурено пространството около машините, така че да се запази тайната на вота. 

Балова заяви, че ЦИК е готова за по-висока избирателна активност на втория тур. 

Говорителката на ЦИК Стоянка Балова

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