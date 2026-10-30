Двама са загинали, а 17 са ранени при 15 тежки катастрофи през изминалото денонощие

15 тежки катастрофи са се случили у нас през изминалото денонощие, които са отнели живота на двама души, а 17 други са ранени.

В София са станали 33 леки произшествия, при които няма загинали и ранени, пише в сайта на Министерството на вътрешните работи.

От началото на месеца са регистрирани 578 пътни инцидента, при които са загинали 47 души, а 709 са били ранени. От началото на годината в страната са станали 5738 тежки катастрофи, загинали са 410 души, а ранените са 7111 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г. се отчитат 45 души повече загинали тази година.