Министерски съвет свали публикация на Радев, за да помогне иронично на Гюров и Кандев

След четири дни на политически спорове и намеса дори на медиите, пресслужбата на Министерския съвет обяви, че ще свали от страницата си публикацията с отразяването на премиера Румен Радев в подкрепа на кандидата за президент Илияна Йотова. Направи го обаче с иронично съобщение, в което припомня, че ЦИК не е видя нарушение, но съобщението се премахва, за да помогнат на Андрей Гюров и Георги Кандев в кампанията.

Сагата започна на 26 октомври с изявление на премиера Румен Радев от Софийския икономически форум. На него той директно призова "да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни ръце". Тези думи бяха отразени в прессъобщението на правителството след това и разпространено в каналите на правителствената пресслужба. От опозицията веднага сезираха ЦИК, че правителствената служба се използва директно по време на кампанията. Последва съобщение от пресслужбата в което директно пък се обвиниха медиите в цензура, автоцензура и манипулация на думите на премиера. "Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота", пишеше в позицията им.

Преди два дни пък ЦИК не установи нарушение в изявлението на Радев и препрати част от сигналите на Сметната палата.

В петък от правителствената пресслужба заявиха, че "след като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа".

Ето и цялото съобщение на пресцентъра на Министерски съвет:

ЦИК не установи административно нарушение, извършено от премиера Румен Радев чрез изявление пред медиите, направено на 26 октомври след негово участие в Софийския икономически форум в хотел „София Балкан Палас", което Правителствената информационна служба отрази същия ден. Но след като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа и премахва от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с този медиен брифинг.