Доц. Киселова: Дано не вали дъжд в неделя, за да не е оправдание, че революцията се отлага

Илияна Йотова беше много по-подготвена по голяма част от въпросите, защото е и по-дълго в политиката. Андрей Гюров се представи с по-малко думи, стремеше се по-човешки да говори. По отношение на конституцията тя също я познаваше по-добре.

Оценката за дебата между кандидатите за президент, състоял се в четвъртък вечерта по БНТ, е на доц. Наталия Киселова, бившия председател на Народното събрание, която тя направи по Би Ти Ви.

Киселова обясни, че тя и колегите й дават отрицателна оценка на последните промени в конституцията, докато в дебата Гюров казва, че домовата книга е изиграла ролята си.

Киселова задочно оспори и думите на Гюров, че споразумението с Украйна не е било обсъдено в Народното събрание, както той казва в дебата в четвъртък вечерта по БНТ. Както тя обясни, по онова време Главчев - тогава служебен премиер, изпратил проекта за споразумение на парламентарните групи. Всяка група имала 24 часа за позиция, БСП изразили отрицателно становище и споразумението да не бъде сключвано. Киселова, като председател на парламента, не допуснала в него такъв дебат, тъй като според правилата на НС подобни споразумения между две държави не се обсъждали от депутатите в пленарната зала. Само "ДПС - Ново начало" настоявали да има обсъждане.

"Нека да не вали дъжд, за да не е това оправданието ни, че революцията се отлага заради лошо време." Така Киселова се пошегува по повод активността на предстоящия балотаж.

По думите й първият тур показа, че изборите са партийни, колкото и да ни се иска да кажем, че са мажоритарни. Две от основните парламентарни групи почиваха на първи тур. Това показа, че в изборите има значение партийната повеля, каза доц. Киселова.

Според нея сме изправени пред два избора - единият е в подкрепа на Украйна, другата позиция е по-умерена. Вторият критерий е дали президентът да се противопоставя на парламентарното мнозинство, или да има сътрудничество помежду им.

Киселова предполага, че двете парламентарни групи, които не номинираха кандидат - ГЕРБ и ДПС, сега ще участват. Избирателната активност ще се повиши и те ще определят кой ще бъде следващият президент.

По отношение на избора на членове за Висшия съдебен съвет Киселова посочи, че на "Прогресивна България" й трябват още 29 души, за да бъдат приети промените. За да ги намери, тя може да покани хора от другите партии.

По-скоро обаче от партията ще обявят, че всеки, който желае, може да ги подкрепи и ще видим шарено гласуване.

Надявам се да има обновяване във ВСС, за да свърши това безвремие в правосъдието, каза още доц. Киселова. Според нея тези, които са с повече възможности, а и пари, имат повече шанс за хуманно отношение към тях. Законите не са лоши, но трябва да имаме доверие у хората, които ги прилагат, а ние нямаме.

Накрая Киселова отбеляза, че в дебата не е имало въпрос дали кандидатите, ако бъдат избрани за президент, биха отказали да назначат главен прокурор или председател на ВАС - така, както вече се е случвало, а и това е нещо, което е в прерогативите на президента.