Петър Витанов: Внушават, че са започнали да летят дронове в Черно море, защото Радев е на власт

Внушават, че понеже Румен Радев е на власт, са започнали да летят дронове в Черно море. Това е популизъм тип ранен Бойко Борисов. За всеки човек, който има капка понятие от международни отношения, може да ви каже кога се стигна до ескалация. Тя не е свързана нито с управлението нито на Турция, нито на България.

Това каза по Нова телевизия шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов по повод потопените кораби от дронове в нашите териториални води в Черно море.

И обясни иронично, че на територията на Румъния и в териториалните води не е трябвало да има нито един удар след обвиненията на Букурещ. "Всички сме жертви на ескалиращата война", смята Витанов.

Румъния не си позволи да извика руския посланик, като ние го направихме като държава, каза още той.

И бе категоричен, че сме следвали всички протоколи на НАТО. Нищо по-различно не е направила Румъния от нас", коментира още Петър Витанов.

От едната страна се говорело за мир чрез сила, от друга - чрез реални преговори.

На въпроса за бюджета Витанов каза: Не би следвало да допуснем социалният пакет да бъде ощетен. Огромен дефицит правителството трябва да навакса. Някъде в бюджетната сфера увеличението ще е повече.