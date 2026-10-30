Над 30 000 обаждания са получени на тел. 112 за седмица

Над 30 000 сигнала са регистрирани на Националната система за спешни повиквания телефон 112 за изминалите седем дни. От Единния номер за спешни повиквания отчитат, че най-голям брой от постъпилите обаждания са свързани с искания за спешна медицинска помощ, както и за възникнали пътнотранспортни произшествия.

За периода са извършени седем мисии по въздуха, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високоспециализирано лечение.

Регистрирани са и седем трансгранични обаждания, при които е координирано съдействие от полицията и спешната медицинска помощ за граждани в Румъния, Швеция и Германия.

От общия брой повиквания 13 408 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ. Регистрани са 1998 сигнала за катастрофи, 903 за пожари, 18 за бедствия, 267 за аварии, четири за битови и промишлени инциденти и три сигнала за опасни вещества. Постъпили са 6867 сигнала за престъпления против личността и 909 за престъпления против собствеността. За рисково шофиране и гонки са подадени 19 сигнала, за изгубени или бедстващи хора 278, а за нелегални мигранти/бежанци - пет сигнала.