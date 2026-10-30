Прокуратурата: Няма доказателства, че осъденият за смъртта на Милен Цветков се е поправил

Законът допуска предсрочно освобождаване при 2 предпоставки - да е изтърпял повече от половината или че се е поправил. Софийска градска прокуратура протестира, няма категорични доказателства, че осъденият се е поправил, макар че поведението му в затвора е добро.

Това коментира по Нова телевизия Николай Николаев, говорител на Софийската градска прокуратура, по повод предварителното освобождаване на Кристиан Николов по делото "Милен Цветков".

"Спазването на правилата в затвора не е ключ от затворническата килия, а е задължение на всеки затворник", допълни Николаев.

На 22 октомври стана ясно, че Кристиан Николов ще излезе предсрочно от затвора. Той излежа 5 г. и 7 месеца от присъдата си, а останалите 3 г. и 5 месеца от наказанието му ще бъдат условни, като ще се включи в пробационна програма за обществено въздействие.

Той беше осъден на 9 г. затвор през август 2023 г. На заседанието прокуратурата и администрацията на затвора поискаха молбата му да не бъде уважена, но след запознаване с делото съдия Виктор Чаушев реши, че Николов се е поправил. При него имало положителен напредък, което не се оспорва и от администрацията на затвора. Преминал е през рехабилитационни програми, няколко пъти е награждаван с домашен отпуск. При завръщането му е тестван за наркотици и всички проби били отрицателни. Няма риск от криминални прояви, ако бъде освободен от затвора, сочи в мотивите си съдът. Николов показал само положителни качества в престоя си зад решеките - както за администрацията, така и за другите лишени от свобода.

Журналистът Милен Цветков почина на 19 април 2020 г., след като колата му беше блъсната на кръстовище от джипа, управляван от Николов. Младежът шофирал с близо 100 км/ч и помел колата на Цветков до голям мол в столицата, докато чакал зелен светофар за десен завой. След инцидента Николов останал на място и дори се опитал да помогне на жертвата. Цветков обаче починал в линейката на път за болницата. В кръвта на Николов бяха открити канабис, амфетамини и кокаин, които той обяснил с присъствие на парти предната вечер. Делото срещу него приключи рекордно бързо за 3 г. на три инстанции, а съдът прие, че Николов е извършил деянието умишлено заради употребата на наркотици.