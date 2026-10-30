Адвокат Надежда Ковачева: Процесът за Милен Цветков се политизира и страните в него се страхуват

Процесът срещу обвиняемия за смъртта на Милен Цветков се политизира и страните, които участват в това производство, се страхуват. Това каза Надежда Ковачева, която е адвокат на семейството на Милен Цветков, пред Би Ти Ви по повод решението на съда, с което предсрочно се освобождава от затвора Кристиан Николов, предизвикал катастрофата с известния тв водещ.

Според Надежда Ковачева в съда затворът представя доказателства, че Николов е поправен и е изтърпял необходимото време. Едно от най-важните доказателства е рискът да повтори престъплението.

Категорични сме, че трябва външни психолози да правят тази оценка, защото сега тя се прави от вътрешни служители, които не са психолози, каза Ковачева.

"Да престанем да протестираме пред съдебната палата", призова още тя. Адвокатката представлява Калина Цветкова - дъщерята на Милен Цветков. Обясни, че не са чели делото във връзка с новото решение на съда, информацията им е по публични изявления в медиите.

Но още когато трагедията се случва, Калина и майка й Дана Начева изразяват несъгласие името на Милен Цветков да се използва с политически цели. Сега, по думите на адвокатката, се случва нещо подобно - във фейсбук се разпростанявал списък, в който се подписвали срещу това убиецът на Милен Цветков да бъде освободен предсрочно.

Според Ковачева това на практика е протест срещу текст в закона и въпреки че тя е от страната на пострадалите, според нея като юрист е неприемливо този текст да бъде променен заради един човек, в случая Милен Цветков.