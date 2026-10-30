Кристиан Вигенин в Астана: Отношенията между ЕС и Казахстан имат огромен потенциал

Евродепутатът подчерта значението на Средния коридор, новите технологии и по-тясното икономическо сътрудничество

„Европейският съюз и Казахстан имат потенциал да задълбочат сътрудничеството си в защитата на критичната инфраструктура, цифровите умения и отговорното използване на тези технологии", заяви евродепутатът Кристиан Вигенин в Казахстан.

Като член на Делегацията за връзки с Централна Азия (DCAS), Вигенин участва в 23-ото заседание на Парламентарния комитет за сътрудничество между Европейския съюз и Република Казахстан, посветено на развитието на двустранните отношения и възможностите за задълбочаване на партньорството.

По време на заседанието в парламента на Казахстан бяха обсъдени и въпроси, свързани с актуалната международна обстановка, търговията и икономическото сътрудничество, критичните суровини, климатичните промени, научните изследвания, образователната политика и изкуствения интелект.

Вигенин, в ролята си на докладчик на социалистите и демократите по „Омнибус за изкуствения интелект", подчерта, че новите технологии носят не само възможности, но и отговорности за тяхното регламентиране. Евродепутатът представи европейския подход за развитието на изкуствения интелект, който цели да насърчава иновациите, като същевременно гарантира защитата на основните права на гражданите.

Делегацията постави акцент и върху сътрудничеството в борбата с климатичните промени и напредъка на зеления преход. Измененията в климата оказват все по-силен натиск върху водните ресурси в Казахстан и Централна Азия, с последици за селското стопанство и енергетиката.

„Зеленият преход и декарбонизацията трябва да вървят ръка за ръка с икономическата конкурентоспособност, модернизацията на промишлеността и създаването на възможности за работни места в регионите, засегнати от тази трансформация", заяви евродепутатът. Според него са необходими дългосрочни инвестиции и обмен на експертен опит, които да гарантират по-устойчивото управление на водите.

Централна тема на срещата бе и транспортната свързаност между Съюза и Казахстан и т.нар. Среден коридор. Укрепването на този коридор ще създаде възможности за по-добра диверсификация на транспортните маршрути и по-устойчиви вериги на доставки между ЕС и страните от региона.

„Вярвам, че съществуват значителни възможности за по-нататъшно партньорство, основано на открит политически диалог, взаимно доверие и конкретни резултати, които допринасят за по-тясното сближаване на Европа с Казахстан", подчерта Вигенин.

В рамките на визитата, делегацията на ЕП посети Центъра за изкуствен интелект в Астана, където евродепутатите бяха запознати с впечатляващия мащаб на неговата дейност – от обучения и семинари за ученици до подкрепа на стартиращи предприятия в сферата на ИИ и високите технологии. Делегацията се срещна и със студенти и преподаватели в Университет „Назарбаев", едно от водещите изследователски висши училища, където с особено внимание бяха обсъдени възможностите за обучения по програмата „Еразъм" и стажове в европейските институции. В отделна среща министърът на науката и висшето образование Сайсат Нурбек разясни постиженията на Казахстан в повишаване на качеството на образованието в страната и резултатните усилия за привличане на филиали на водещи световни университети, базирани в различни региони на Казахстан. Вигенин пое ангажимент да проучи възможностите за създаване на партньорства и с български университети, като постави въпроса и пред посланика на Република България в Казахстан Георги Воденски, с когото проведе двустранна среща.

Делегацията се срещна с Омбудсмана на Казахстан Артур Ластаев, с неправителствени и правозащитни организации, с представители на агенциите на ООН, базирани в Астана, както и посланиците на страните-членки на ЕС.

Визитата завърши със срещи в каспийския град Актау и посещение на пристанището, чиято модернизация има решаващо значение за успеха на инициативата за изграждане на Транскаспийския международен транспортен маршрут, известен като Средния коридор. На България е възложена специална отговорност за активизиране на работата по този мащабен проект, който трябва да създаде по-бърз и по-сигурен маршрут за търговските потоци от Китай и Централна Азия през Южен Кавказ към Европейския съюз и обратно.