С 4 г. закъснение строител, направил си ферма за марихуана в Асеновградско, получи присъда

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Засадил 12 растения канабис, взел си печка и лампа с таймер, за да им осигури необходимите условия

Строителен работник в Германия сключи споразумение с прокуратурата и си договори наказание цели 4 г. след като бил хванат да отглежда марихуана в асеновградското село Три могили.

Мъжът засадил продукцията си на неустановена дата в началото на юли 2022 г., но на 29-и служители на реда сложили край на операцията. Макар реколтата да не била голяма - само 12 растения, човекът си взел печка и лампа с таймер, за да отглежда марихуаната по възможно най-добрия начин. Прекарал 24 ч. в ареста, след което бил освободен.

Цели 4 г. след случая мъжът се изправил пред Районния съд в Асеновград, признал вината си и сключил споразумение за 10-месечна условна присъда с 3-годишен изпитателен срок. Трябва да плати и направените в хода на делото разноски от 250,52 евро.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.