Плащат пенсиите ден по-рано

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 3 ноември превеждат парите за майчинство, а на 16 ноември - за безработица

Пенсиите през ноември ще се платят ден по-рано - на 6 ноември. Причината е, че според новото правило, когато 7-и се пада в почивен ден изплащането започва преди това.

В пощенските станции изплащането ще започне на 6 ноември (петък) и ще приключи на 20 ноември (петък). То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция, припомнят от НОИ.

Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 6 ноември 2026 г.

На 3 ноември ще бъдат платени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 ноември.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията".