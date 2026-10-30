Заради ескалацията в Черно море делегация на ЕП e на посещение в България

По покана на българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков и Емил Радев делегация на Европейския парламент днес ще посети София и Варна, за да се запознае на място със ситуацията в Черноморския регион след атаките с дронове срещу търговски кораби. Това съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

В делегацията участват евродепутатите Ангелика Винциг (Австрия), Свен Симон (Германия) и Яцек Протас (Полша).

Визитата се провежда броени дни след приемането на резолюция на Европейския парламент, която осъжда ескалацията на атаките срещу корабоплаването в Черно море и призовава за конкретни действия в защита на човешкия живот, регионалната стабилност и продоволствената сигурност.

След посещенията във Военноморската база Варна и Многофункционалния център за реакция при кризисни ситуации във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" евродепутатите ще дадат пресконференция на 31 октомври (събота) от 9:00 ч. в Концертното студио на Радио Варна.

В сряда контейнеровозът CONTSHIP JET бе ударен от 3 дрона близо до нос Калиакра в Черно море. За атаката стана ясно по време на тристранната среща в София на военните министри на България, Румъния и Турция за сигурността в Черно море.

Срещата бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния.

На 23 октомври пък товарният кораб "Хорив" бе ударен на 13 морски мили край Констанца. Стана ясно, че преобърнатият кораб е навлязъл в български води и дрейфа към брега.