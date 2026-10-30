Как да затворим пропастта в образованието? Рецептата дава 10-ият випуск "Отличниците на България"

Образователното неравенство е проблемът на проблемите, обяви министърът на образованието проф. Георги Вълчев

От историите на отличниците през тези 10 години би се получил един чуден учебник с красиви истории, които разказват за красивите умове, каза им издателят на "24 часа" Венелина Гочева

Умни, талантливи, успешни. Това са "Отличниците на България", които през миналата година завоюваха рекордните 130 медала от олимпиади и още стотици от престижни международни състезания. Те обаче са и надеждата ни, че ще дадат пример и рецепта как да станем №1 по знания не само на Балканите, но и в цяла Европа. И докато в неделя ще избираме президент, днес в навечерието на Деня на будителите правим най-важният избор - инвестиция в отличните умове.

През тази година 20 красиви таланта, превзели върховете в науката още като ученици, влязоха в десетия випуск на инициативата на "24 часа". Прие ги министърът на образованието проф. Георги Вълчев на церемония в клуб "Перото". Те бяха подкрепени и от нашите партньори от А1, ГЕОТЕХМИН, фондация „Трейс за хората", "Аурубис България" и "Ди Пи Ем Металс", които вярват, че най-голямата инвестиция е в развитието на образованието. Церемонията по награждаването се състоя в литературен клуб "Перото". Снимка: Николай Литов

Самуил Тенев и Елеонора Паунова получиха отличията си от издателя на „24 часа" Венелина Гочева.

Самуил е възпитаник на Класическата гимназия, лауреат от националната олимпиада по философия. И вече учи класическа филология в Сорбоната. А на изпращането си преди бала отиде на...кон. Ели пък е едва на 10 години, но нейните стихове и разкази само през изминалата учебна година са отличени с много награди.

Издателят на "24 часа" Венелина Гочева обяви пред учениците новата инициатива на "24 часа" - да съберем първия и последния випуск на "Отличниците на България", за да посочат всички лоши и добри примери в образованието.

"От историите на отличниците през тези 10 години би се получил един чуден учебник с красиви истории, които разказват за красивите умове", каза още Гочева.

Малката Ели специално благодари на родителите си и учителите от началната степен, които са й вдъхнали надежда и са я накарала да види магията в писането.

За Самуил пък Националната гимназия за древни езици и култури „Свети Константин Кирил Философ" е най-доброто училище в България. "Искам да алармирам за разрастващата се дупка между средното ниво и елитните гимназии. Образованието не бива да ни учи на общи нива и знания, а да ни кара да горим в нашата страст. Затова НГДЕК е най-доброто училище. Но имаме ограничено време за специалните ни предмети и става все по-трудно на учителите да преподават свободно, защото не остава време. Ако ни слагат в един калъп, никой няма да прокопса. В капитализма има една максима - свободното падане е гарантирано, ако нямаш какво да предложиш на пазара, но ако имаш знания и знаеш какво да предложиш, има как да разпериш „парашут" и да направиш кариера. В комунизма всички сме равни, но никой не тръгна да тича в състезание, а така никой не стига и никъде", каза още Самуил. Самуил Тенев и Елеонора Паунова получиха отличията си от издателя на „24 часа" Венелина Гочева. Снимка: Николай Литов

Давид Лившиц получи наградата си от Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор.

Давид иска да стане министър на финансите, а днес вече има има и сребърен медал от олимпиадата по икономика и финанси в Шенжен, Китай.

"Впечатлен съм от историята на Давид. Напомни ми на притчата за Давид и Голиат - младият ученик Давид от България е победил хората от много по-голямата държава Китай, а и от целия свят. Важно е да отбележим разминаването между това, което вие правите в образованието и средното ниво. Казвам го с голяма болка в сърцето. Моята дъщеря също е завършила СМГ преди доста години. Радвам се на мечтата ти да станеш финансов министър, макар че не съм сигурен какво си пожелаваш, защото основната му роля в държавата сега е да казва не. Трябва да имаш много характер и то не само във финансите.

Вече 12 г. дъщеря ми работи в сферата на придобиванията на големи компании извън България. Казвам го неслучайно, защото аз пък от поне 15 г. съм се посветил на финансовата грамотност, защото от 30 г. работя на полето на финансовия капитал и често се сблъсквам с тъжния факт, че в България не само младите, но и възрастните не са финансово грамотни. От нашето средно образование излизат ученици, които нямат елементарна финансова култура. Това е драматично в един свят, в който финансите се развиват постоянно и навлизат навсякъде. Тези ученици после създават семейства и не могат да си направят семейния бюджет. Затова съм се посветил на идеята в средното образование да има курс по финансова грамотност. Ако може и да е задължителен", обърна се Васил Големански към Давид.

"Министър на финансите съм, като се позамечтая - така се виждам. Мисля, че мога да бъда доста полезен за България и икономическото ѝ развитие. Финансовата грамотност наистина куца. В училище не се набляга на нея. Убеден съм, че може да се учат повече неща, полезни за живота - как да смятаме наема си например. Благодаря на всички, които са ме подкрепяли, особено на майка ми. Дано тази награда да служи на всеки като показател, че може да получи много. За три месеца завоювах медал срещу ученици, които се бяха готвили с години. Целете се към звездите, стреляйте в луната", каза Давид. Давид Лившиц получи наградата си от Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор. Снимка: Николай Литов

Умните Симона и Александър пък получиха наградите си от Велина Георгиева, Мениджър комуникации и събития в Аурубис България.

Симона Кръстева е част от международна група от 16 ученици, които "преведоха" на разбираем език тежка и сложна медицинска литература, за да разкажат популярно може ли изкуственият интелект да помогне при онкологично заболяване.

Александър Донков пък е световен шампион в най-голямата GEMA International Scratch Olympiad, The highest honor - recognizing extraordinary overall excellence. Печели със стратегическа игра проект за намаляване на замърсяването на въздуха и превръщането на един замърсен сив град в зелен.

"Вече 10 години ни запознавате с историите на талантливите млади хора. В ситуацията, в която живеем това е изключително ценно. Дава ни надежда, че устрема го има в много класни стаи - в малките и големите населени места. Това са ценните истории във фийда ни. Симона, историята ти ни вдъхнови! Поздравления за твоята мечта. Виждаме и много хубави примери за лидери, защото за да работиш в международен екип се изисква, знание и човечност. Благодаря ти, че за пореден път ни доказа, че за лидерите няма възраст.

Александър, ти ни впечатли, че само за три седмици си успял да направиш проекта си, но и поздравелия, че имаш зряло разбиране какво е нужно на един град да бъде устойчив", обърна се към отличниците Велина Георгиева от "Аурубис България".

"Благодаря на всички, които са били по пътя ми - родителите ми, приятелите ми и училището ми, което ми помогна да развия потенциала и стремежа да искам да зная. Много съм щастлива, че имам честа да съм обградена от знаещи и талантливи млади хора. Образованието е много ценно и всеки човек трябва да има желание и стремеж да следва мечтите си и да знае, че трябва да учим да споделяме уменията си и да си помагаме, защото това е предпоставка за едно по-светло бъдеще", каза Симона.

"Искам да пожелая на всички да продължаваме да движим света към едно по-добро бъдеще. За мен науката и програмирането имат смисъл, само ако ни карат да се развиваме и да ни правят по-добри", бяха думите пък на Александър от "Софтуни Будител". Симона Кръстева и Александър Донков получиха наградите си от Велина Георгиева, Мениджър комуникации и събития в Аурубис България. Снимка: Николай Литов

Отличничката Кристин бе отличена от Илияна Захариева, маркетинг директор на А1.

Кристин Симеонова получи три пълни шестици от матурите тази година и вече пое към следващото си предизвикателство - специалността "Икономика и финанси" в Софийския университет.

"Благодаря на "24 часа", че десет години ни представят красивите умове на България. 10 години и ние от А1 сме партньор на тази инициатива. Замислих се как в днешното време на геополитически конфликти, дигитализация, изкуствен интелекти и социални медии все повече забравяме смисъла на солидното образование. Идеи и хора стават известни понякога за дни благодарение на популизъм и популярност. Но да не забравяме, че ако си станал известен просто защото крещиш силно, не означава, че знаеш повече. Образованието е важно, Точно затова ми харесва тази инициатива. Избрах си Кристин, защото аз също съм отличничка от пловдивската гимназия. Вярвам, че оттук нататък за нея следват само успехи и страхотни неща без значение дали ще реши да е министър или ще реши да е в частния сектор. В А1 винаги търсим млади умове", обърна се към отличниците Захариева.

"Благодаря на родителите ми, които винаги са били до мен въпреки всички трудности и стреса. Благодаря и на учителите ми и техния професионализъм и начина на преподаване. Смятам, че всеки може да постигне целите и мечтите си, ако силно вярва в тях и себе си, ако работи върху тях", бяха думите на Кристин.

"Не всички искат да учат толкова много, иска си постоянство - изпуснеш ли края, малко трудно се наваксва. Много е важна и базата, както и учителите. Какво бих променила? Да има повече практика", отговори момичето на въпрос какво трябва да се промени в българското училище, за да затворим пропастта между елитните ученици и ниското средно ниво. Отличничката Кристин бе отличена от Илияна Захариева, маркетинг директор на А1. Снимка: Николай Литов

Златният Валентин Кирилов от Казанлък и Крум Стоянов от Варна бяха отличени от Николай Симонски, зам.-изпълнителен директор на „ДПМ Челопеч" ЕАД.

Валентин само за една година е завоювал златни медали от престижни международни състезания, авторски научен проект и участие в националните кръгове на четири олимпиади. Преди известно време министърът на образованието проф. Вълчев го призова да обърне внимание на българските университети, но мечтата на Вальо е „Харвард". Ние обаче сме сигурни, че той ще се върне, защото другата му мечта е да основе собствена математическа школа.

Крум Стоянов иска да помогне на всички деца да се справят лесно с матурите и да не разчитат на частни уроци. Той създаде мобилно приложение с изкуствен интелект, което да помага с подготовката.

"Благодаря на "24 часа" за възможността да се срещна с толкова млади и интелигентни българи. Учете много, но се и трудете много. Това е добрата комбинация. Учете, пътувайте, работете в чужбина, но се връщайте тук, защото само в България ще бъдете най-добре оценени", каза Николай Симонски, зам.-изпълнителен директор на „ДПМ Челопеч" ЕАД.

"Със сигурност се замислих, когато министърът ме помоли да остана да уча висшето си образование в България. Моята идея е да се пробвам да уча в САЩ, но това не значи, че няма да се върна в България. Със знанията, натрупани там, ще допринеса за развитието на държавата ни", каза Валентин.

"Аз смятам, че най-големият проблем е стресът. Той се изпитва още от първи клас и продължава до 12-и. Има много изпитвания, контролни и това натоварва учениците, които нямат много време за допълнителни упражнения. Децата, които искат да се упражняват допълнително, трябва да имат възможност да го правят безплатно", каза Крум, който успя да създаде свое собствено приложение за подготовка за матурите. Валентин Кирилов от Казанлък и Крум Стоянов от Варна бяха отличени от Николай Симонски, зам.-изпълнителен директор на „ДПМ Челопеч" ЕАД. Снимка: Николай Литов

Никола бe награден от един от най-верните приятели на „Отличниците на България" - Доминик Хамерс, изпълнителен директор на "Геотехмин" ООД.

Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия стана пръв в света по математика и получи и награда за млад учен.

"За нас е чест, че за поредна година ние от "Геотехмин" подкрепяме инициативата "Отличниците на България". Тя оказва признание на младите хора, постигнали изключителни резултати и показва, че има голям потенциал в следващото поколение българи. Никола, гледах малко в YouTube това състезание. Наистина е впечатляващо да имаш първо място по математика на това състезание и това е признание за твоя талант, но и за положения упорит труд. В "Геотехмин" вярваме, че трябва да подкрепяме младите таланти. Трябва да утвърждаваме ценности като знания, труд, постоянство - това помага за развитието на едно общество. Разбрах, че вече си решил да заминеш. Пожелавам ти да запазиш любознателността и вдъхновението си, да постигнеш още много успехи и нека това отличие е важна стъпка напред по пътя ти към още много успехи", обърна се към Никола Доминик Хамерс.

"Приемам това отличие с обещанието да продължа да давам всичко от себе си. Преди всичко благодаря на своите учители, родители, на ученическия институт към БАН. Проектите, с които се занимавам са научни, т.е статии и с тях се участва в този конкурс, който е най-големият на предуниверситетско ниво. Конкретно се занимавам с математика и теоретични проекти. Много се радвам, че в последните години все повече се наблюдава интерес от учениците в гимназия, а и по-малки да тръгнат по пътя на науката и да пробват харесва ли им", отвърна Никола.

"С радост мога да кажа, че в научноизследователската общност в България има голяма приемственост. И аз сега съм научен ръководител на деца. Това води до трупане на опит и експертиза и заедно с програмите и конференциите на ученическо ниво това оказва своето влияние. Винаги има място за още напредък и продължаваме с работата напред", добави той. Никола Веселинов от СМГ бe награден от Доминик Хамерс - изпълнителен директор на "Геотехмин". Снимка: Николай Литов

Министърът на образованието проф. Георги Вълчев отличи Лина Бринтнол.

Тя се завърна с два златни медала от Международната олимпиада по английски език в Румъния 14-годишната Лина приела предизвикателството да изпълни главна роля в авторска пиеса на българския тим. Преобразила се като момче, а сцени от мултимедийния проект, който донесъл златото, били заснети в родното и градче.

"Искам да благодаря за безкрайната подкрепа на родителите и учителите ми, които положиха много труд и усилия, за да ме докарат в това отлично положение, в което съм сега - да съм пред вас и да получа тази награда, да съм сред други страхотни деца, които получават заслужени награди", каза развълнуваната Лина.

А министър Вълчев обърна специално внимание на темата на събитието - пропастта, която се отваря между средното ниво в българските училища и елитните ученици.

"Вече 10 години правите видима част от красивите умове на България. Това е изключително важно и за децата, защото техните успехи са следствие на много труд. Искам да благодаря на фирмите, които подкрепят тази инициатива, защото тези деца са част от образователната система и тази подкрепа е изключително важна. Проблемът с PISA показва разширяващото се образователно неравенство. Имаме цели региони, в които образователната система почти не постига резултати въпреки усилията на учителите. През следващите години ще променим това, защото иначе ни очаква една катастрофа. България трябва да разреши този проблем, защото това е проблемът на проблемите. За силните деца, които имат подкрепа на родител или учител, няма сила, която да ги спре, но има много деца, които нямат нищо зад гърба си. Най-силните ни ученици трябва да са положителните примери и вдъхновения, но и да се превърнат в ментори на по-малкити съученици. Само това е начинът да увлечем всички. Трябва да забравим старите времена, защото сегашните изискват нови подходи, тъй като деца днис са затрупани от информация и знания. В навечерието на Деня на будителите трявбва да благодарим на българския учител, защото той е този, който изгражда бъдещето и утрешния ден, но и хората на България", каза професор Вълчев.

Той се върна и към срещата си с Валентин Кирилов от Казанлък преди време.

"На него му казах не просто да избере България. Казах му, че една мечта може да се развива по различни начини, ако не успееш по първия. Човек не трябва да се отказва от мечтите си, а България предлага прекрасни възможности пред можещите и знаещите млади хора. Надявам се, че през следващите години ще успеем да се оттласнем от омразата и апатията", каза министърът на образованието. Министърът на образованието проф. Георги Вълчев отличи Лина Бринтнол. Снимка: Николай Литов