Крадци, уловени от камера, обират апартамент във Варна, даден временно под наем

Двама крадци излизат от асансьор, позвъняват на вратата на апартамента и след като никой не отваря, набират код на устройството, поставено на вратата, и влизат в дома. Лицата им ясно се виждат на запис от охранителните камери, а дни по-късно видеото е пуснато и в социалните мрежи от ограбения Иво Димовски. Кражбата се случва във Варна в апартамент, даден за временен наем, разказа самият Димовски пред Би Ти Ви.

След като се нанесъл, той излязъл, но когато се върнал, забелязал пепелник. Мъжът не пуши и това го учудило, но първоначално си обяснил, че вероятно е на хазяина. Малко по-късно обаче забелязал, че му липсват парфюмът, часовникът, кремът, кутийката на слънчевите очила била отворена.

Големите неща не били пипани. Документи, портфейл, компютър били на мястото си, но пък онези, които липсвали, били на стойност около 400 евро.

Димовски се обажда на собственика, който се притеснил и обяснил, че не е сменял кода, чрез който се влиза в апартамента. Според ограбения това се случвало често с имотите, давани под временен наем, тъй като смяната на пинкода изисквала повече работа от страна на собственика.

След случката кодът вече е сменен, а Димовски е подал сигнал в полицията заедно със записите, на които ясно се виждат лицата на извършителите.

Образувана е преписка от МВР, издирването на крадците продължава, а Димовски предупреждава във фейсбук за новия вид обири.