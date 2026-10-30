Чепеларе ще дава по 1500 евро за всяко новородено и осиновено дете

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Семействата в община Чепеларе ще получават еднократна финансова помощ в размер на 1500 евро за новородено или осиновено дете. Промяната беше одобрена от Общинския съвет.

Увеличението идва на фона на досегашната практика на общината да подпомага семействата с новородени деца. През януари 2026 г. размерът на еднократната помощ е бил 511,29 евро. С новите промени сумата нараства почти три пъти.

Според приетите изменения право на финансова подкрепа ще имат семействата след навършване на 18-месечна възраст на детето, при спазване на условията, заложени в правилника.

Средствата ще се предоставят на два етапа. Първите 1000 евро ще се изплащат след навършване на 18 месеца на детето, а останалите 500 евро ще се отпускат при представяне на документ, удостоверяващ, че то е посещавало детска градина на територията на община Чепеларе в продължение на една година.

Така получаването на пълния размер на помощта се обвързва и с посещаването на местна детска градина – условие, което цели да насърчи задържането на младите семейства и децата в общината.

С друго решение общинските съветници определиха и максимален размер от 300 евро за еднократната финансова помощ, предназначена за нуждаещи се граждани и семейства на територията на община Чепеларе.