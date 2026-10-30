Мъж загина на магистрала "Тракия", изгубил контрол над камиона си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

46-годишен мъж загина в катастрофа на магистрала "Тракия", съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

Инцидентът е от 29 октомври около 16 часа в посока Бургас, при 225-ия км.

Мъжът шофирал камион "Киа", изгубил контрол и навлязъл в канавката. Там се ударил в дърво и камионът се преобърнал по таван.

Вследствие на настъпилата катастрофа водачът е починал на място. 46-годишна пътничка в автомобила е откарана в болница в Стара Загора, където е прегледана и освободена без опасност за живота.

В сектор "Пътна полиция" е образувано досъдебно производство.