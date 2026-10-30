ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша задържа руснак по подозрение в шпионаж, сним...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23833824 www.24chasa.bg

Мъж загина на магистрала "Тракия", изгубил контрол над камиона си

Ваньо Стоилов

[email protected]

2384
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Архив

46-годишен мъж загина в катастрофа на магистрала "Тракия", съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

Инцидентът е от 29 октомври около 16 часа в посока Бургас, при 225-ия км. 

Мъжът шофирал камион "Киа", изгубил контрол и навлязъл в канавката. Там се ударил в дърво и камионът се преобърнал по таван. 

Вследствие на настъпилата катастрофа водачът е починал на място. 46-годишна пътничка в автомобила е откарана в болница в Стара Загора, където е прегледана и освободена без опасност за живота.

В сектор "Пътна полиция" е образувано досъдебно производство.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"