Мъж е в тежко състояние след катастрофата на пътя Варвара - Велинград

Мъж е пострадал тежко при катастрофата на пътя Варвара - Велинград, която затвори отсечката по-рано днес.
По първоначална информация празно ремарке за превоз на трупи се е откачило от влекача и е ударило товарен автомобил "Мерцедес", който е идвал насреща. Това обясни говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
На място на изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Шофьорът на мерцедеса е транспортиран с линейка в болницата във Велинград в тежко състояние.
Временно е затворено за движение шосето Варвара - Велинград. Екипи на РУ-Септември отбиват движението при село Варвара, а екипи на РУ-Велинград при Гара Костандово през разклона за гр. Ракитово. Престои да бъде извършен оглед от дежурна група на РУ-Велинград.