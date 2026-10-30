Мъж е в тежко състояние след катастрофата на пътя Варвара - Велинград

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Мъж е пострадал тежко при катастрофата на пътя Варвара - Велинград, която затвори отсечката по-рано днес.

По първоначална информация празно ремарке за превоз на трупи се е откачило от влекача и е ударило товарен автомобил "Мерцедес", който е идвал насреща. Това обясни говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

На място на изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Шофьорът на мерцедеса е транспортиран с линейка в болницата във Велинград в тежко състояние.

Временно е затворено за движение шосето Варвара - Велинград. Екипи на РУ-Септември отбиват движението при село Варвара, а екипи на РУ-Велинград при Гара Костандово през разклона за гр. Ракитово. Престои да бъде извършен оглед от дежурна група на РУ-Велинград.