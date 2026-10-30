Арестуваха двама мъже с 47,5 кг канабис, съобщиха от ОДМВР - Благоевград. Криминалисти при РУ-Гоце Делчев са задържали двама мъже на 31 и 53 години от с. Осиково, общ. Гърмен и са иззели около 47,465 килограма тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис.

Действията са проведени в четвъртък при специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества. В обитавано от двамата жилище в с. Осиково е открит около 32,240 килограма канабис, а в ползван от тях лек автомобил „Гранд Чероки" – пластмасов бидон, съдържащ около 13,500 килограма канабис и кофа с около 1,725 килограма канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

Работата продължава под надзора на ОП-Благоевград.