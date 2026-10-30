ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша задържа руснак по подозрение в шпионаж, сним...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23834053 www.24chasa.bg

Арестуваха двама мъже с 47,5 кг канабис

Тони Маскръчка

1532
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Арестуваха двама мъже с 47,5 кг канабис, съобщиха от ОДМВР - Благоевград. Криминалисти при РУ-Гоце Делчев са задържали двама мъже на 31 и 53 години от с. Осиково, общ. Гърмен и са иззели около 47,465 килограма тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис.

Действията са проведени в четвъртък при специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества. В обитавано от двамата жилище в с. Осиково е открит около 32,240 килограма канабис, а в ползван от тях лек автомобил „Гранд Чероки" – пластмасов бидон, съдържащ около 13,500 килограма канабис и кофа с около 1,725 килограма канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

Работата продължава под надзора на ОП-Благоевград.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"