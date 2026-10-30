Кирил Петков към Йотова: Ще се видим в съда

Бившият премиер и екслидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков ще съди Илияна Йотова. Той обяви намеренията си във фейсбук публикация.

Причината, според него, са думи на Йотова по време на дебата ѝ с Андрей Гюров снощи. Двамата дебатираха на тема Република Северна Македония и приетото от българския парламент през юни 2022 г. т.нар. "френско предложение" за преговорната рамка на Северна Македония за членство в Европейския съюз.

"Когато г-н Кирил Петков беше премиер, българската позиция беше спасена в 12 без 5, тъй като той щеше да я предаде. Тогава имаше КСНС при президента Румен Радев, който усети тази възможност, иначе сега нашите интереси нямаше да бъдат защитени. Президентската институция първа сложи на масата въпроса за отношението към българите в РСМ", посочи Йотова.

"Петков беше с мен в Скопие. На секундата беше готов да предаде българската позиция", заяви още тя.

"(Йотова - б.р.) Излъга, че по време на общото ни пътуване до Северна Македония съм щял да предам българската позиция, тоест ме обвини в национално предателство. А пътуването, на което бяхме заедно, не беше за преговори по споразумението, както твърди тя, и дори не беше в Скопие. Беше в Битоля, за откриването на български клуб", коментира днес бившият премиер.

Той казва, че Йотова лъже и за това, че те са спрели руския газ и затова се е стигнало до „Боташ".

"А за "Боташ" - знаете ли защо стана? Защото Кирил Петков и Асен Василев за една нощ прекъснаха доставките на руски газ за България", каза в четвъртък вечер Йотова.

"Ще се видим в съда, г-жо Йотова! Защото Вашите лъжи бяха грозни, злобни и накърняващи интереса на България", закани се Петков.

Ето какво гласи цялата му публикация:

Лъжите на Илияна Йотова няма да останат без отговор!

Снощи, в национален ефир, г-жа Йотова многократно излъга по мой адрес.

Излъга, че по време на общото ни пътуване до Северна Македония съм щял да предам българската позиция, тоест ме обвини в национално предателство. Истината е, че по време на моето правителство превърнахме позицията на България за Северна Македония в позиция на целия Европейски съюз. Безспорен български успех г-жа Йотова се опита да представи като национално предателство.

А пътуването, на което бяхме заедно, не беше за преговори по споразумението, както твърди тя, и дори не беше в Скопие. Беше в Битоля, за откриването на български клуб. Тази снимка с балоните е от единствения път, когато г-жа Йотова е била с мен в Северна Македония. Пред балоните на новия клуб ли спасяваше „националния интерес"? Това е лесно доказуема лъжа.

Излъга и че ние сме спрели руския газ и затова се е стигнало до „Боташ". Истината е, че газът беше спрян от „Газпром", защото отказахме да приемем изнудващото искане на Кремъл България да плаща в рубли в нарушение на договора. А договорът с „Боташ" беше подписан от служебното правителство на президента Радев, при когото тя беше вицепрезидент. Това е един от най-лошите енергийни договори в модерната история на България.

Вече възложих на юридически екип да подготви съдебен иск и работата по него започна.

Ще се видим в съда, г-жо Йотова! Защото Вашите лъжи бяха грозни, злобни и накърняващи интереса на България.