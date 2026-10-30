MMA боецът Живко Стоименов наби гаджето си, задържаха го

Полицията проверява и дали тя не е инсценирала побой
Пред цяло заведение ММА боецът Живко Стоименов преби приятелката си.
Двамата се разхождали в столичния кв. "Борово" вчера вечерта. Скарали се, а при последвалата разпра Стоименов започнал на налага момичето.
Жената си извадила медицинско и подала жалба, а Стоименов е задържан. Проверява се и версията дали тя не е инсценирала побой.
29-годишният боец от скоро се състезава в FNC в средно. Подписа договор за 4 мача. Първият бе през април и го спечели. Преди дни обаче Стоименов загуби от сърбина Неманя Николич с технически нокаут.