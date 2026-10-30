Откриха контрабандни дърва за огрев в три села в област Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Служители на полицията съвместно със служители на Държавно горско стопанство – Добрич, извършват проверки в частни имоти на територията на област Добрич. В хода на проверките в имоти в селата Белгун, Крушари и Преселенци са установени складирани дърва за огрев от дървесните видове бряст, бор и акация. Установено е, че те са без държавна контролна марка и документи за добиването им.

Работата по случаите продължава.