ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха двама, докато крадат гориво от автобус в Д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23834347 www.24chasa.bg

Разпитват само сина на убитата полицейска съпруга в Първомай

Мая Вакрилова

[email protected]

2372
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Подсъдимият Ивелин Цветанов няма да дава обяснения на този етап.

Защитата на подсъдимия Ивелин Цветанов поиска запис на заседанието, но съдът го поряза

Атанас Грозев, синът на убитата жестоко в Първомай съпруга на полицай Димитрина, ще бъде разпитан единствен от семейството на следващото заседание по делото. Подсъдим по него е Ивелин Цветанов, бивш приятел на дъщерята на Димитрина.  Неговата защита поиска делото да се гледа по съкратената процедура - с разпит на само част от свидетелите и вещите лица. Атанас Грозев откри трупа на майка си във фаталната нощ.

Адвокатът на семейство Грозеви Атанас Атанасов се съгласи с това и не поиска и съпругът на покойната Здравко да бъде разпитан. Следващото заседание е насрочено за 14 и 15 декември, като на първата дата ще бъдат разпитани свидетелите, а на втората - вещите лица. Ивелин каза в съдебната зала, че към този момент ще се възползва от правото си да не дава обяснения по делото.

В началото защитата на Ивелин Цветанов поиска от съда заседанието да бъде записано, за да има по-голяма прецизност, но съдия Атанаска Анастасова го поряза. "Според съда не са налице основания за изготвяне на звукозапис, тъй като това не е задължение на съда", уточни тя.

Стана ясно още, че подсъдимият е получил новия обвинителен акт, след като той беше върнат заради грешка в рождената му дата. За следващото заседание трябва да бъдат изискани посочените в обвинителния акт веществени доказателства, които са предадени на МВР Пловдив.

Жестокото убийство стана на 17 срещу 18 август 2025 г. 18-годишният й син я откри в коридора на дома им в квартал "Дебър" в Първомай. В нощта на убийството съпругът й бил дежурен в Районното в града, а дъщеря им е студентка в София. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия приятел на дъщеря й Йоана за умишлено убийство извършено с особена жестокост. Беше установено, че извършителят е дошъл в Първомай с колата на баща си Севдалин, влязъл в имота и намушкал 9 пъти Димитрина с нож в областта на артерията.

Шестима роднини на убитата жена  са частни обвинители. Четирима от тях предявиха граждански искове за общо 500 000 евро.

Подсъдимият Ивелин Цветанов няма да дава обяснения на този етап.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"