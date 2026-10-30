Разпитват само сина на убитата полицейска съпруга в Първомай

Защитата на подсъдимия Ивелин Цветанов поиска запис на заседанието, но съдът го поряза

Атанас Грозев, синът на убитата жестоко в Първомай съпруга на полицай Димитрина, ще бъде разпитан единствен от семейството на следващото заседание по делото. Подсъдим по него е Ивелин Цветанов, бивш приятел на дъщерята на Димитрина. Неговата защита поиска делото да се гледа по съкратената процедура - с разпит на само част от свидетелите и вещите лица. Атанас Грозев откри трупа на майка си във фаталната нощ.

Адвокатът на семейство Грозеви Атанас Атанасов се съгласи с това и не поиска и съпругът на покойната Здравко да бъде разпитан. Следващото заседание е насрочено за 14 и 15 декември, като на първата дата ще бъдат разпитани свидетелите, а на втората - вещите лица. Ивелин каза в съдебната зала, че към този момент ще се възползва от правото си да не дава обяснения по делото.

В началото защитата на Ивелин Цветанов поиска от съда заседанието да бъде записано, за да има по-голяма прецизност, но съдия Атанаска Анастасова го поряза. "Според съда не са налице основания за изготвяне на звукозапис, тъй като това не е задължение на съда", уточни тя.

Стана ясно още, че подсъдимият е получил новия обвинителен акт, след като той беше върнат заради грешка в рождената му дата. За следващото заседание трябва да бъдат изискани посочените в обвинителния акт веществени доказателства, които са предадени на МВР Пловдив.

Жестокото убийство стана на 17 срещу 18 август 2025 г. 18-годишният й син я откри в коридора на дома им в квартал "Дебър" в Първомай. В нощта на убийството съпругът й бил дежурен в Районното в града, а дъщеря им е студентка в София. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия приятел на дъщеря й Йоана за умишлено убийство извършено с особена жестокост. Беше установено, че извършителят е дошъл в Първомай с колата на баща си Севдалин, влязъл в имота и намушкал 9 пъти Димитрина с нож в областта на артерията.

Шестима роднини на убитата жена са частни обвинители. Четирима от тях предявиха граждански искове за общо 500 000 евро.