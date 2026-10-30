Втори кандидат за шеф на Окръжната прокуратура в Пловдив - Галина Андреева

Според нея трябва да се анализират причините за върнатите от съда обвинителни актове

Има втори кандидат да оглави Окръжната прокуратура в Пловдив и това е Галина Андреева-Минчева. До момента документи за участие беше внесла само сегашната ръководителка на институцията Ваня Христева. Крайният срок изтича на 2 ноември и по информация на "24 часа" е възможно да има и други кандидатури.

Галина Андреева-Минчева е завършила право в ПУ "Паисий Хилендарски". Работи в прокуратурата от 2007 г. От 2015-а до 2025 г. беше зам.-окръжен прокурор.

В своята концепция тя набелязва негативни тенденции в работата на Окръжната прокуратура като увеличаване на броя на висящите дела и на досъдебните производства, работата по които продължава над 2 години. Андреева Минчева подчертава и че се увеличава броят на върната от съда обвинителни актове - през 2021 г. те са били 6,4% от образуваните дела, а през 2025-а - 7,1 на сто. Според нея причините за това трябва да се обсъждат с прокурорите и да се анализират в наказателно-съдебния надзор, при това - не формално.