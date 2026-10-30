Съдията пуснал убиеца на Милен Цветков, освободи банда сирийски трафиканти на мигранти

Банда сирийци и българин, трафикирала мигранти от границата с Турция до Румъния, бе пусната от същия съдия, който миналата седмица освободи предсрочно от затвора Кристиан Николов, убил в катастрофа Милен Цветков. Решението на Виктор Чаушев от Софийския градски съд може да бъде атакувано на втора инстанция.

Тримата освободени от него трафиканти на мигранти бяха задържани на 27 октомври при акция на Гранична полиция. Бандата действала от март. Тя организирала незаконно влизане на мигранти в страната чрез използване на специално изградени тайници в товарни автомобили, настаняване в квартири в София и последващо превозване към страни от Западна Европа чрез тайници в коли и камиони.

Единият сириец е в изпитателния срок на условната си присъда за трафик на мигранти. Тя е постановена миналата година. Другият чужденец в групата е без документи за самоличност, няма и адрес на пребиваване у нас. Българинът в групата пък е с висящо дело за каналджийство. Той е бил подсъдим заедно със сириеца, но за разлика от него не е сключил споразумение. Лидерът на групата е обявен за издирване. Чаушев пуснал тримата без мерки за неотклонение вчера. Като мотив посочил липсата на достатъчно доказателства.

От прокуратурата ще атакуват решението на съда пред апелативната инстанция. Държавното обвинение ще обжалва и предсрочното освобождаване на Кристиан Николов. Срещу това решение на Чаушев преди дни се проведе протест пред Съдебната палата в София.