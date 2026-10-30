Надежда Йорданова: Здравната комисия не е твърдяла, че Огнян Атанасов е в инвалидна количка

Като министър е подновила състава на медицинската комисия и е сменила двама от нейните членове, просто защото са си променили работата

Повече от месец се наслушахме на фалшиви, лъжливи внушения, които най-сетне трябва да бъдат опровергани. С тези думи бившият правосъден министър и настоящ депутат от "Демократична България" Надежда Йорданова поиска изясняването на определени обстоятелства, свързани с помилването на Огнян Атанасов.

Повод за изявлението й от кулоарите на парламента бе фактът, че по време на дебата с Андрей Гюров по БНТ снощи Йотова замеси името й "със скандалното помилване на Огнян Атанасов". По време на предизборния дебат Йотова подчерта, че здравната комисия, която е дала становище за състоянието на задържания е назначена от Йорданова и Асена Сербезова.

"Първо, медицинската комисия, която постоянно действа и отговаря за здравословното състояние на лишените от свобода не е направила предложение за помилване на Огнян Атанасов, както има опити да се внуши. Разполагаме с официален документ, който ясно казва, че медицинската комисия не е правила предложение за помилване. То е направено от комисията за помилване, назначена с указ на Румен Радев", подчерта бившата правосъдна министърка. И добави, че в "пресъздадената констатация на медицинската комисия няма твърдения, че лицето е в инвалидна количка".

Йорданова напомни, че мнозинството на Румен Радев многократно отказа изслушвания по темата с помилванията. Според нея изслушването е било важно, защото "в този момент отговорник за затворите е Мария Павлова, близък професионалист до Йотова и Радев".

Тя добави, че като министър е подновила състава на медицинската комисия и е сменила двама от нейните членове, просто защото са си променили работата. Това се е случило много време преди Атанасов да подаде молба за помилване, подчерта депутатката. И добави, че цялата процедура по помилването е по времето на служебния кабинет на Гълъб Донев, а правосъден министър е Крум Зарков, зам.-министър, отговарящ за затворите пък е Мария Павлова.

Йорданова атакува Йотова, че макар да е знаела всичко това, продължава с лъжливите внушения и опита да прехвърля вината.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пък напомни за случая с поредния инцидент в морето ни и вчерашното потъване на контейнеровоз край Калиакра. "Сигурността на България е компрометирана. Действията на българското правителство по отбрана и защита на търговското корабоплаване са под пълна критика", каза той. И попита дали е могло френският самолет, предупредил за опасността да бъде помолен да неутрализира заплахата. В Румъния също е имало испански самолети, от които да се поиска помощ.

"След като са знаели 60 мин. преди атаката какво са направили? Може да се заяви със сигурност, че корабът е потопен от 3 дрона, руски, защо българското правителство не излиза да ни каже, че става дума точно за този руски дрон?"м попита депутатът. Според него има много доказателства, видеозаписи и анализи от различни частни организации в тази насока. Дори назова и точния модел на дроновете. Мирчев заподозря, че се страхуват да ударят дроновете, за да не разсърдят Русия.