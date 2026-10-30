Ройтерс: Вероятно е руски дронът, ударил CONTSHIP JET край Калиакра

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Дронът, който порази контейнеровоза CONTSHIP JET край Калиакра, вероятно е руски модел „Мурена-300S" или разработен на негово основа.

Това съобщи международната компания за управление на рисковете в мореплаването Ambrey, цитирана от Ройтерс.

Ambrey е анализирала видеозаписа от атаката, който е заснет от борда на кораба. На него се вижда безпилотния дрон, който се приближава към плавателния съд.

Старши анализаторът на компанията Томас Алекса смята, че дронът е управляван дистанционно, съдейки по маневрите му.

„Оценката на Ambrey е, че безпилотният надводен апарат вероятно е вариант на руския модел „Мурена-300S" или е разработен на негова основа", казва той.

Моделът е представен преди две години на руско военно изложение на предприятието КВ „Център за безпилотни системи". Според официални публикации оттогава характеристиките на морския дрон са 5,5 м дължина, 1,5 м ширина, 500 км обсег, скорост до 45 км/ч и възможност да пренася до 500 кг полезен товар. Посочен е и извънбордов двигател Mercury, пише "Булевард България".

Контейнеровозът беше ударен на 28 октомври по обяд на 17 мили от Калиакра, докато в София течеше тристранна среща за сигурността в Черно море с участие от румънска и турска страна.

Екипажът на кораба - 14 филипинци и 4 украинци, беше спасен успешно.

Това е петият ударен кораб в български води само за този месец. През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - "Ейбъл" и "Алфа Ватан", като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен "Ейбъл". Там обаче не бяха открити никакви останки.

Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - "Дигнити", потъна, а вторият - "Челси 3" оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".

Българските власти официално не са посочили отговорен за нито една от атаките досега. Премиерът Румен Радев коментира атаката от 28 октомври ден по-късно, заявявайки, че се правят "всички възможни експертизи".

Относно критики в румънски медии спрямо изказване на Радев по отношение на атаките той заяви: „България не предяви категорични претенции към никоя страна, защото нямахме точни доказателства до момента. Румъния заяви, че агресорът и източникът на тези дронове е Русия, но това не успя да я защити. На следващия ден дронове потопиха кораб, и то в нейните териториални води", каза на 29 октомври премиерът.