Мъж открадна 17 850 евро от имот в Добрич

Хванат е крадец на от 17 850 евро от частен имот в град Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.След проведени целенасочени действия служители на Първо Районно управление на МВР в Добрич задържат 39-годишен мъж. Установено е, че той е извършил кражба на сумата от 17 850 евро от частен имот в град Добрич. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата. Взета му е постоянна мярка „Задържане под стража". Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава.

На 29 октомври в полицейското управление в Генерал Тошево се тъжи 57-годишен мъж, че неизвестен извършител му е откраднал дебитна карта, след което е изтеглил сумата от 210 евро. Полицейски екипи установяват и задържат 36-годишна жена, съпричастна към извършеното деяние. Работата по случая продължава.

Задържан в Добрич е 66-годишен мъж, откраднал мобилен телефон от 46-годишен. Отново в Добрич е хванат 27-годишен мъж, откраднал мобилен телефон от бензиностанция.Телефоните са установени и иззети по надлежен ред. Работата по случаите продължава.

Пак в Добрич полицейските служители задържат 42-годишен мъж, който за неопределен период от време е извършвал кражби на спиртни напитки от търговски обект в града. По случая е образувано досъдебно производство.В Каварна е задържан 29-годишен мъж, извършил кражба от търговски обект на спиртни напитки на стойност 205 евро. Автопатрул в Каварна задържа 61-годишен мъж, задигнал от търговски обект на множество хранителни продукти и спиртни напитки. Работата по случаите продължава.

Служители на Второ районно управление на МВР в Добрич задържат 18-годишен младеж. Чрез взлом той е извършил кражба на телевизор от частен имот в село Карапелит. Вещта е установена и върната на тъжителя. Работата по случая продължава.