Мъж преби жена си и отвлече 6-месечното им дете в Кюстендил

Мъж преби жена си и отвлече 6-месечното им дете. През изминалата нощ кюстендилски полицаи са задържали 28-годишен мъж, който е упражнил насилие над партньорката си в жилището й в Кюстендил. Той й е нанесъл лека телесна повреда, и е заминал в неизвестна посока с такси с шестмесечното им дете.

Предприети са незабавни издирвателни действия. Полицаите установили таксиметровия автомобил с 28-годишния пътник, който е от Дупница, на задната седалка е било детето във видимо добро състояние. Предадено е на майката. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.