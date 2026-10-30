Капани за мечката, нахлула 5 пъти в къща за гости край Кресна

Поставиха капани за мечката, нахлула 5 пъти в къща за гости "Градешки бани" край Кресна. За последните дни дивото животно е влязло пет пъти в къщата, като е изпотрошило мебели, кухненска посуда, прозорци, вентилация, шезлонги. В четвъртък вечерта за последно мечката два пъти се появила в кухнята, в присъствието на стопаните и техни гости, които вечеряли в механата.

Всички изпаднали в шок, а нито виковете, нито пиратките успели да прогонят мечката. Към 21 ч. си е тръгнала, но след това отново се върнала и дори сама си отворила вратата. Направила е пълен погром в помещенията, най-вероятно в търсене на храна. Стопанинът Димитър Петров се обадил на тел. 112 и пристигнал полицай и горски служител. Наложило се да бъде повикана и линейка, защото на семейството домакини им прилошало.

Предишната вечер пък мечката влязла в стаите на приземния етаж, а на втория имало гости. Те се събудили от шума, слезли на първия етаж и видели на метри от тях голямото диво животно.

Собствениците са подали сигнали още преди месец, че мечка ги навестява в къщата им за гости, но досега не били предприети никакви мерки от отговорните институции.

Педи дни пък е бил унищожен близък пчелин. Въпреки поставените електропастири, животното продължава да вилнее в района и да нанася щети.

Сега са поставени капани, за да се залови мечката и да се пренесе високо в планината, където е местообитанието й.