Мъж с 19 присъди е обвинен за убийство с нож и гаечен ключ в Русе

55-годишен бездомен е задържан и обвинен за убийството на 60-годишен в Русе. Това съобщи на брифинг окръжният прокурор Радослав Градев. Според разследването на жертвата са нанесени повече от 60 удара с нож и гаечен ключ.

Сигналът за скандал между бездомни хора, обитаващи два изоставени фургона край ул. „Цветница", е подаден на телефон 112 около 1:30 ч. на 28 октомври.

Пристигналите полицаи заварили 36-годишен мъж, който ги отвел до пострадалия Е. Р. Той бил жив и в съзнание, но с множество прободно-прорезни рани и травми по главата. Екип на Спешна помощ го транспортирал в болница, където починал въпреки оказаната медицинска помощ.

При огледа са иззети биологични следи, нож и гаечен ключ, с които според разследващите са нанесени ударите. Разпитани са множество свидетели.

Задържаният К. Х. има 19 присъди за различни престъпления. Последното си наказание — година и шест месеца лишаване от свобода — е изтърпял в затвора в Ловеч през юли 2023 г. Сега е обвинен в умишлено убийство при условията на опасен рецидив.

Според събраните до момента данни двамата мъже употребили алкохол, след което между тях възникнал скандал заради стар конфликт. Разправията прераснала в сбиване. По данни на прокуратурата 55-годишният повалил по-възрастния на земята и му нанесъл ударите по тялото и главата. След като видял, че пострадалият е в безпомощно състояние, уведомил двама души в съседния фургон, че Е. Р. се нуждае от помощ.

Директорът на областната дирекция на МВР старши комисар Петър Ванев заяви, че има информация за ежедневна употреба на алкохол от мъжете. По думите му спорът е бил изцяло битов, а данни за употреба на наркотици няма.

Назначени са множество експертизи, съобщи наблюдаващият прокурор Стилиян Грозев, цитиран от БТА. Прокуратурата е поискала от съда постоянна мярка „задържане под стража" за обвиняемия. За престъплението се предвиждат от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Разследването продължава. Преди зимата полицията планира съвместни превантивни проверки с други компетентни институции на места в Русе, обитавани от бездомни хора.