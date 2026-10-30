Внесоха обвинението срещу мъж за притежание на наркотици за над 254 хил. евро

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Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийския градски съд (СГС) обвинителен акт срещу В. В. за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери.

Според обвинението на 28 май 2026 г. в София, при условията на продължавано престъпление, с две деяния, обвиняемият държал с цел разпространение различни видове високорискови наркотични вещества, сред които кокаин, включително с високо съдържание на активен компонент, метамфетамин, амфетамин, MDMA (екстази), канабис и хашиш, съобщиха от прокуратурата.

Наркотичните вещества били разпределени в общо 62 отделни обекта, като общата им стойност възлиза на 254 810,14 евро.

Част от наркотиците обвиняемият държал в джоб на якето си, докато се намирал пред входа на жилищна сграда на бул. „Цар Борис III" в столицата. Останалите наркотични вещества се намирали в обитаван от него апартамент в същата сграда.

В. В. е предаден на съд за престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2 във вр. с ал. 1, изр. 1, предл. 4 във вр. с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс. Обвиняемият е с мярка за неотклонение „задържане под стража".

Разследването е извършено от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои СГС да насрочи разпоредително заседание по делото.