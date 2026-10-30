Започна изграждането на новия център за социални грижи в Пловдив, инвестицията е над 2,5 милиона евро (Снимки)

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В двете сгради ще има помещения за настаняване и нощувка, дневни занимания, хранене, кухненски пространства

Строителството на новия център за резидентна грижа в жилищен район "Тракия" започна днес, като символична първа копка направи кметът на Пловдив Костадин Димитров, а преди началото на церемонията беше отслужен водосвет за здраве и безпроблемно изпълнение на строителните дейности.

Общата стойност на новата социална инфраструктура е малко над два и половина млн. евро, като средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ. От тях 2 458 700 евро са предвидени за строително-монтажни работи, а 204 516 евро - за оборудване и обзавеждане.

В рамките на проекта върху терен с площ от 2663 кв. м ще бъдат изградени две самостоятелни едноетажни сгради, всяка с капацитет до 15 потребители. Архитектурните и функционалните решения са съобразени със специфичните потребности на хората с увреждания и изискванията за достъпна и адаптирана среда.

Във всяка от сградите ще има помещения за настаняване и нощувка, дневни занимания, хранене, кухненски пространства, санитарни помещения, зони за индивидуална работа с потребителите и срещи с техните близки, както и помещения за медицински прегледи, консултации и манипулации. Предвидени са също специализирано медицинско оборудване и обзавеждане, съобразени с ежедневните потребности на бъдещите обитатели.

Проектът включва и цялостно благоустрояване на дворното пространство с нови огради, входове, подходи, площадки, алеи и зони за отдих и рекреация. Предвидено е озеленяване с ниска и висока растителност, както и осигуряване на достъпна среда за всички потребители и посетители.

На събитието присъстваха зам.-кметовете Хакъ Сакъбов, Пламен Панов и Николай Бухалов, кметът на район "Тракия" Георги Гатев, заместникът му Антон Георгиев, управителят на ДКЦ V д-р Яна Кашилска-Петкова, дм, кметът на район "Източен" Емил Русинов, общински съветници, представители на администрацията и други гости.

"Възрастните хора и тези с нужда от постоянна помощ са наш приоритет. И тук те ще намерят среща, близка до домашната", заяви на церемонията кметът Костадин Димитров.