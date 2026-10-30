Борисов: Кабинетът дължи много повече от мълчание след поредния инцидент с дронове

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посочи в своя публикация във фейсбук, че в момент, в който регионът е изправен пред сериозни рискове, българското правителство дължи много повече от мълчание, колебание и действия след поредния инцидент с дронове в Черно море.

"Липсата на ясна политическа позиция не защитава българския национален интерес", допълни той.

"Ескалацията на напрежението в Черно море и атаките с дронове срещу търговски кораби бяха основните теми на днешната ми среща с евродепутатите Ангелика Винциг (Австрия), Свен Симон (Германия) и Яцек Протас (Полша). Те са в България като делегация на Европейския парламент по покана на колегите им Андрей Новаков и Емил Радев", заяви той.

"По време на разговора подчертах, че атаките с дронове вече не са само регионален проблем, а пряка заплаха както за националната, така и за европейската сигурност. Позицията на ГЕРБ е ясна и последователна - България е част от ЕС и НАТО и сигурността на Черно море трябва да бъде защитавана с общи действия", каза още Борисов.

"Категорично заявих, че Черно море не е място за геополитическо лавиране. България трябва да бъде активен участник във формирането на европейската политика за сигурност, а не пасивен наблюдател.

ГЕРБ няма колебания къде принадлежи България - в силна Европа, със силно НАТО и с ясна защита на националния ни интерес", посочи лидерът на ГЕРБ.

В сряда контейнеровозът CONTSHIP JET бе ударен от 3 дрона близо до нос Калиакра в Черно море. За атаката стана ясно по време на тристранната среща в София на военните министри на България, Румъния и Турция за сигурността в Черно море.

Срещата бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния.

На 23 октомври пък товарният кораб "Хорив" бе ударен на 13 морски мили край Констанца. Стана ясно, че преобърнатият кораб е навлязъл в български води и дрейфа към брега.