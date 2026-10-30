Жена пострада при сблъсък на камион и джип на пътя Белово - Юндола

Катастрофа е станала на пътя Белово- Юндола. Има сигнал за сблъсък между камион и джип, в който е пострадала жена. На място има екип на Районното управление на МВР в Септември и линейка. Това съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

Движението по пътя Варвара - Велинград е временно ограничено, докато се извърши оглед и се преместят камионите и ремаркето заради инцидента, при който се откачи ремарке от влекач и се удари в "мерцедес" в насрещното движение.

Един от обходните маршрути най-вече за товарното движение е Белово - Юндола. Там обаче преди малко също има сигнал за ПТП между камион и джип. Има данни за пострадала жена , пътуваща в джипа.

На място има екип на РУ-Септември и линейка. Пътят е проходим в едната лента. Всички водачи, пътуващи по пътищата в района, да шофират с повишено внимание, с ниска скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, съветват от полицията.