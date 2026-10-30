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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23834932 www.24chasa.bg

Велислава Петрова: ЕС трябва да поеме по-активна дипломатическа роля за мир в Украйна

Ненко Станев

[email protected]

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СНИМКА: Сайт на министерството на външните работи

Европейският съюз трябва да участва по-активно в дипломатическите усилия за справедлив и траен мир в тясна координация с Украйна и САЩ. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова на среща с посланиците на държавите от ЕС, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Разговорите се проведоха в посолството на Ирландия, която е ротационен председател на Съвета на ЕС. Петрова представи българските позиции за сигурността в Черно море, войната в Украйна, свързаността, разширяването на съюза и преговорите по Многогодишната финансова рамка.

Министърът подчерта значението на европейското единство и запозна дипломатите със съвместната работа на България и Румъния по Черноморския център за морска сигурност. Той се изгражда като мрежова структура с взаимно допълващи се центрове във Варна и Констанца.

Българското звено ще работи за подобряване на ситуационната осведоменост, защита на критичната инфраструктура, киберсигурност, противодействие на хибридните заплахи и екологична сигурност.

Петрова потвърди подкрепата на България за разширяването на ЕС според собствените заслуги на страните кандидатки. Тя посочи, че напредъкът им трябва да зависи от изпълнението на критериите и поетите ангажименти, както и от ясна политическа воля за необходимите реформи.

БТА припомня позицията на премиера Румен Радев, че прекратяването на огъня в Украйна и мирните преговори са единствената сигурна гаранция за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море.

СНИМКА: Сайт на министерството на външните работи

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