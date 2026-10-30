Още една мечка е заловена и преместена от района на село Гьоврен

Още една кафява мечка, многократно забелязвана в района на девинското село Гьоврен, е уловена и преместена през изминалата нощ. Животното е транспортирано до Държавно ловно стопанство „Кормисош", където е освободено в район без населени места и с подходящи условия за естественото му обитаване.

С последната акция броят на уловените и преместени кафяви мечки от района на селото вече достига три.

Трите млади мечки обикалят Гьоврен от средата на септември, като търсят храна около контейнерите за смет и често навлизат във вътрешността на населеното място. Според местните жители животните са на около две години и наскоро са се отделили от майка си. В началото на октомври мечетата нападнали кокошарник и убили 21 кокошки.

Първите две мечки бяха заловени и преместени преди две седмици в рамките на съвместни действия на Министерството на земеделието и храните, Южноцентралното държавно предприятие и РИОСВ – Смолян.

Решението за улавянето и преместването на животните е взето след среща на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с жители на село Гьоврен с помощта на капани. Основната цел на предприетите мерки е гарантиране на безопасността на хората и предотвратяване на потенциални инциденти при срещи с дивите животни.