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Прокуратурата ще иска постоянен арест за 83-годишния мъж, обвинен за убийството в село Калитиново

Ваньо Стоилов

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Снимка: Архив

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем  83-годишен мъж за това, че на 28.10.2026 г. в село Калитиново, област Стара Загора, умишлено е умъртвил 59-годишен мъж – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс, съобщават от държавното обвинение.

Установено е, че 83-годишният мъж, неговата племенница и пострадалият обитавали общ дом в  Калитиново. На 28 октомври 2026 г. между двамата мъже възникнал скандал, при който 83-годишният мъж нанесъл побой на опонента си, включително и удари с твърд предмет. Пострадалият е починал от причинена черепно-мозъчна травма.

Сигнал за инцидента е бил подаден на тел. 112 към 14,20 часа и на място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които констатирали смъртта на 59-годишния мъж.

По досъдебното производство са извършени действия по разследването - огледи на местопроизшествието, при което са иззети множество вещи, разпитани са голям брой свидетели и др.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
На 31 октомври 2026 г.  Окръжна прокуратура - Стара Загора ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

Снимка: Архив

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