Община Върбица организира поредното издание на екологичната кампания „Екошампион“, която отново ще обедини деца, родители и учители около каузата за по-чиста околна среда. В инициативата могат да се включат всички детски градини на територията на общината, като целта е да се насърчат разделното събиране на отпадъци и изграждането на отговорно отношение към природата още от най-ранна детска възраст.

Участието в надпреварата ще бъде чрез събиране на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета от напитки. Децата, техните семейства и екипите на детските заведения ще могат да предават събраните количества на предварително определено място в дворовете на съответните градини. В края на кампанията представители на организаторите ще посетят всяко заведение и ще претеглят събраните отпадъци.

Титлата „Екошампион“ ще получи детската градина, събрала най-голямо количество отпадъци. Заедно с признанието за своя принос към опазването на околната среда, победителите ще получат и специална награда – посещение на куклен театър в Шумен, осигурено от кмета на община Върбица инж. Мердин Байрям.

Инициативата има за цел не само да насърчи рециклирането, но и да превърне грижата за природата в споделена отговорност на деца и възрастни. Чрез подобни дейности малчуганите се учат, че дори малките ежедневни действия имат значение, а личният пример на семейството и учителите е важна част от изграждането на екологична култура.

Източник: AI

От Община Върбица отправят покана към директорите и педагогическите екипи да се включат активно в кампанията, като привлекат и родителите в общото начинание.

Коя детска градина ще събере най-много и ще заслужи отличието „Екошампион“ предстои да стане ясно след края на надпреварата. А независимо от крайния резултат, най-голямата победа ще бъде възпитаването на отговорно отношение към природата у най-малките жители на общината.