Кметът на Белица от дома си: Няма да склоня глава и пред най-зловещия диктаторски режим

Кметът на община Белица Радослав Ревански, който снощи бе пуснат от Апелативния съд в Бургас под домашен арест, днес написа обръщение в социалните мрежи към жителите на общината. Благодари им за подкрепата, която са му оказали в "един от най-тежките и несправедливи моменти" в живота му.

"Познавате ме какъв човек съм и никога няма да ви предам и склоня глава и пред най-зловещия диктаторски режим. Ние , хората на община Белица сме горди хора с мъжки и честни сърца. Задължен съм Ви и БЛАГОДАРЯ!!!

Огромно БЛАГОДАРЯ и на нашия лидер, г-н Делян Пеевски, на цялата парламентарна група на ДПС, на всички свои приятели, колеги, съмишленици от ДПС за силната подкрепа и доверието!

Нашата обща и силна воля са устоявали на изпитанията на времето, защото сме ДПС!", написа Радослав Ревански.

Той бе арестуван на 21 октомври и обвинен заедно с кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов и областния лидер на ДПС Христо Широков в участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние, свързан с обществени поръчки за около 7 млн. евро.

Окръжният съд в Бургас определи на кметовете постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", но на втора инстанция тя бе променена в "домашен арест" и късно снощи бяха пуснати да се прибарат в домовете си.