Иззеха над тон месо и 320 литра алкохол при акция в Шуменско

Около 1080 килограма месо и месни продукти и близо 320 литра наливен алкохол са иззети от обект в хитринското село Студеница. Проверката е част от полицейска операция срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, и конвенционалната престъпност, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Вчера служители на икономическата полиция, митническата дирекция във Варна и Областната дирекция по безопасност на храните в Шумен проверили помещения, стопанисвани от 61-годишен мъж. Те били оборудвани с машини и съоръжения за преработка, консервиране и сушене на месо.

Открити са сурово месо, сушени колбаси, суджуци, филета и месни консерви. Според проверяващите помещенията, в които се извършвала дейността, не отговарят на утвърдените стандарти и изисквания. Месото и продуктите са предадени за унищожаване в екарисаж в Шумен.

В обекта имало и около 320 литра наливен алкохол с мирис на ракия и различен градус. 40-годишният син на стопанина заявил, че алкохолът е негов. Образувано е досъдебно производство.

В рамките на операцията полицаи и служители на Регионалната дирекция по горите проверили и сигнали за кражби на дърва от временни складове в землищата на селата Крива река и Цани Гинчево. На адреси в двете села, обитавани от мъже на 33 и 57 години, са намерени и иззети дърва от липа и черен дъб. По случаите са започнати проверки в полицейското управление в Каолиново.

Проверени са също 32 души от активния криминален контингент, 20 дружества, работещи като заложни къщи и фирми за бързи кредити, както и петима собственици на фирми с цел предотвратяване на престъпления, свързани с корпоративния вот. Установени са трима души, обявени за общодържавно издирване, пише БТА.

Полицейските екипи са проверили общо 212 моторни превозни средства и 220 души. За нарушения на Закона за движението по пътищата са съставени 25 акта и 65 фиша.