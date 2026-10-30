13 са задържани при спецакция срещу изборните нарушения в Добрич

1050 граждани, 825 моторни превозни средства са проверени, задържани са 13 души в специализирана полицейска операция в област Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР /ОД МВР/ - Добрич.

За времето от 06:30 часа до 17:30 часа на 29 октомври на територията на ОД МВР –Добрич, се проведе специализирана полицейска операция по линия на противодействие на престъпността и опазване на обществения ред с цел предотвратяване на нарушения на изборното законодателство и извършване на престъпления против политическите права на гражданите. В операцията взеха участие 133 служители на дирекцията, 16 служители на Държавно горско стопанство, както и служители на БАБХ, НАП, РИОСВ и командировани екипи на Зоналното жандармерийско управление - Варна. Извършена е проверка на общо 1050 граждани, проверените моторни превозни средства са 825, задържани са 13 души.

Полицейските екипи са съставили 23 акта и 237 фиша за констатирани нарушения. Съставени са 21 предупредителни протокола. Общо съставените актове и протоколи от другите контролни органи са 16.