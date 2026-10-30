Кметът Димитров: Пловдив официално е избран за европейска столица на спорта през 2028 г.

"Изградени са нови зали за тенис и джудо, предстоят инвестиции в баскетболните клубове "Ботев" и "Локомотив", каза градоначалникът

"Дойде официално писмо - Пловдив е избран за европейска столица на спорта през 2028 г."

Това заяви градоначалникът Костадин Димитров на първата копка на новия център за социални грижи в район "Тракия".

И благодари на всички пловдивски шампиони, школи и федерации, които през годините са направи града по-цветен и силен в областта на спорта. "Мисията на спорта е да бъде достъпен за всички. Ще бъде обявена обществена поръчка за 14 спортни площадки на открито в различни зони в Пловдив", посочи Костадин Димитров.

Някои спортни проекти вече са в напреднала фаза. "Изградени са нови зали за тенис и джудо до СУ "Черноризец Храбър" в "Тракия", предстои изграждане на куклен театър и големи инвестиции в баскетболните клубове "Ботев" и "Локомотив", допълни кметът.

По думите му след завършването на стадион "Христо Бонев" следва мащабно реновиране на стадион "Пловдив" до Гребната база. Конструктивното обследване е показало, че вътрешните трибуни могат да се укрепят, без да се налага да бъдат събаряни. "Работим в тази посока - да имаме ясен план за стадион "Пловдив"", посочи Димитров. По думите му през 2019 г., когато Пловдив беше столица на културата, градът е показал най-доброто и така трябва да бъде и за спорта през 2028 г.

Кандидатурата за Европейска столица на спорта беше изградена около концепцията "Активен Пловдив", която държи на ежедневната физическа активност, училищните дворове и спорта, близо до дома.