Тракийският университет в Стара Загора разширява професионалното обучение с три нови професии

Започва курс за медицински администратори

Три нови професии – "Административни и офис дейности", "Зелени технологии, кръгова икономика и устойчиво развитие" и "Машини, съоръжения и системи в индустрията", разширяват възможностите за професионална квалификация в Тракийския университет в Стара Загора. С тях Центърът за професионално обучение (ЦПО) към висшето училище вече предлага обучение по общо девет професии, а първата нова програма е насочена към подготовката на медицински администратори за работа в здравни заведения, съобщиха от ВУЗ-а.

Разширяването на дейността стана възможно след одобрено от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) изменение на лицензията на Центъра. Новите направления са съобразени с потребностите от квалифицирани кадри в административния сектор, здравеопазването, зелените технологии и индустрията.

Първата стъпка в разширеното обучение е курсът "Медицински администратори", който предоставя възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Административни и офис дейности". Програмата е предназначена за хора, които желаят да се реализират в административното обслужване на лечебни заведения – регистратури, деловодство, организация на пациентския прием и комуникация с пациенти.

Обучението ще се провежда в задочна форма, съобразена с ангажиментите на участниците. Теоретичната подготовка е онлайн, а практическите занятия ще се осъществяват присъствено в Медицинския колеж – Стара Загора и Медицинския факултет на Тракийския университет.

Продължителността на курса е от три до шест месеца в зависимост от графика на групата, а таксата е 450 евро.

Практическата подготовка включва работа с медицинска документация, организация на приема на пациенти, графици и направления, електронни пациентски досиета, комуникация с пациенти и защита на здравните данни. Предвиден е и модул за административна дейност в производствени предприятия, който разширява възможностите за професионална реализация на обучаемите. След успешно завършване участниците ще получат свидетелство за професионална квалификация.

Наред с подготовката на административни кадри Тракийският университет разширява професионалното обучение и в области, свързани с устойчивото развитие и технологичната трансформация на индустрията.

Професията "Зелени технологии, кръгова икономика и устойчиво развитие" обхваща дейности в сферата на рециклирането, екологичния мониторинг, опазването на околната среда и възобновяемите енергийни източници. Специално място в обучението заемат водородните технологии – методите за производство и промишлено приложение на водорода, както и безопасната работа с водородни инсталации.

Другата нова професия – "Машини, съоръжения и системи в индустрията", е насочена към подготовката на технически специалисти за експлоатация, диагностика, поддръжка и ремонт на индустриални машини и съоръжения. Обучението предвижда придобиване на практически умения за работа с оборудване, както и компетентности за организация и контрол на ремонтни дейности.

Центърът за професионално обучение ще насочи развитието на двете технически направления към екологията и водородните технологии, като използва академичната и практическата експертиза на университета.

Разширяването на професионалното обучение е насочено към удовлетворяване на потребностите от квалифицирани административни кадри за здравните заведения и технически специалисти в областта на зелените и водородните технологии. Важна предпоставка за качеството на обучението е възможността практическата подготовка да се осъществява в университетска среда, с използване на материално-техническата база и експертния потенциал на Тракийския университет.

Освен трите нови професии, лицензията на Центъра включва „Помощник-възпитател", „Интелигентни системи", „Възобновяеми енергийни източници", „Отопление, вентилация, климатизация и газова техника", „Индустриална мехатроника" и „Банково, застрахователно и осигурително дело".